Coronavirus. In Italia mai tanti morti da luglio: 24 casi

Sono stati registrati in totale 1.638 nuovi casi: in terapia intensiva altre 7 persone

Un numero di decessi così alto non era registrato da luglio: in Italia sono morte 24 persone per colpa del coronavirus. Ieri erano stati 10 i decessi.

Sono 1.638 i nuovi casi di contagio, contro i 1.907 di ieri, con quindi un calo significativo.

Sono stati eseguiti in tutta Italia 103.223 tamponi.

Il numero delle vittime, dall’inizio della pandemia è stato di 35.692 persone e sono stati riconosciuti positivi al virus 296.569 individui.

Oggi il maggior numero dei decessi è stato registrato in Lombardia con 9 vittime.

Sono attualmente in terapia intensiva 215 pazienti, 7 in più rispetto a ieri.

Calano leggermente i ricoverati con sintomi (2.380) e aumentano le persone in isolamento domiciliare (40.566).

I dimessi ed i guariti sono in tutto 217.716, circa 1.000 in più rispetto a ieri.

Fonte: ANSA