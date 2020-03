Condividi Pin 7 Condivisioni

“Tutte le persone risultate positive sono state contattate e messe in quarantena preventiva”

Coronavirus, il Sindaco Pascucci: “A Cerveteri sono tre i casi positivi oggi”

Dopo i dati raccolti dalla Regione Lazio nella giornata di oggi 27 marzo 2020, i casi positivi a Cerveteri sarebbero 3 e non 2 da quanto segnalato dalla Asl Roma 4. Lo annuncia sui social il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“Tre nuovi casi positivi in città. Asl Roma 4 ha parlato di due casi, ma in realtà sono tre. In totale i contagiati registrati fino ad oggi sono 16, con il decesso di una persona che purtroppo ieri ha perso la vita, in totale 17. Tutte le persone risultate positive sono state contattate e messe in quarantena preventiva”

Il Sindaco Pascucci ha poi concluso, ribadendo di rimanere a casa anche in vista del weekend di non uscire se non per necessità. Rafforzati anche i controlli delle forze dell’ordine che anche per questo fine settimana verificheranno la legittimità degli spostamenti.