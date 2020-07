Coronavirus, i dati della Protezione Civile

Condividi Pin 3 Condivisioni

I dati della Protezione Civile

Mentre rimane, più o meno, invariato il numero dei tamponi, i nuovi casi salgono leggermente. In aumento anche le persone attualmente positive, diminuiscono, infatti, le guarigioni che sono quasi tre volte meno oggi, 25 luglio, rispetto a ieri. È la fotografia dell’emergenza Coronavirus in Italia scattata dagli ultimi dati pubblicati al Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. In particolare, nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese, sono risultate contagiate altre 274 persone. Ieri i nuovi casi erano stati 252, due giorni fa 306. I casi totali salgono così a 245.864. Il totale delle vittime sale a 35.102, di cui 5 nelle ultime 24 ore. Anche ieri i decessi erano stati 5, due giorni fa 10.

Il totale dei guariti sale invece a 198.320: altre 128 persone hanno lasciato l’ospedale nelle ultime 24 ore. Ieri i guariti erano stati 350. Sono 12.442 in Italia gli attualmente positivi, dato in aumento rispetto a ieri, quando erano stati 12.301. Mentre sono ancora ricoverate in ospedale 731 persone, di cui 41 in terapia intensiva (ieri in terapia intensiva c’erano 46 persone). Sono 11.670 le persone in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati 51.671 test nelle scorse ore, il totale dei tamponi eseguiti dall’inizio del monitoraggio sale a 6.520.046, mentre sono 3.897.818 i casi testati. Ieri i test eseguiti erano stati 53.334.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione: