L’attivista avrebbe manifestato alcuni sintomi

Coronavirus, Greta Thunberg in auto isolamento

Greta Thunberg potrebbe avere il coronavirus. L’attivista, infatti, è in auto isolamento dopo aver riscontrato alcuni sintomi del virus. Anche il papà, che l’aveva accompagnata nel suo ultimo viaggio in Europa, è in isolamento con sintomi più gravi. La giovane non avrebbe ancora fatto il tampone dato che nel suo paese viene effettuato solo se vi sono sintomi più gravi e per categorie a rischio.