Coronavirus, fase 3: l’ordinanza della Regione Lazio

Da lunedì via libera nel Lazio a fiere, congressi, cerimonie nonché attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati

Da lunedì via libera nel Lazio a fiere, congressi, cerimonie nonché attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo.

A decorrere dal 1 luglio 2020 sono consentite anche le attività di ballo all’aperto, nonché le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Le attività si svolgono assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 partecipanti all’aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

La nuova ordinanza firmata dal presidente Luca Zingaretti, specifica inoltre che “le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio” come definite dai protocolli.