Dopo il successo di Baraondafood.it nasce l’e.commerce facile per le aziende: nuove possibilità immediate nella fase 2

Dopo il successo del lancio della piattaforma “social food” Baraondafood.it – la start-up dedicata agli ordini con consegna a domicilio presso ristoranti, pasticcerie, bar e street food del Litorale – un’ulteriore novità è l’implementazione del software “baraondacommerce” con l’attivazione di tutti i servizi di prenotazione e ritiro in loco per tutti i tipi di commercio.

Una implementazione fondamentale, che va in contro alle nuove disposizioni previste per le fasi di riapertura dopo il lockdown.

Coronavirus Fase 2. Gestire il take away e i servizi di prenotazione per ristoranti, balneari e aziende di servizi con “baraondacommerce”

Ordini di consegne a domicilio, ma anche take away, la prenotazione di un tavolo presso un ristorante, di un ombrellone con lettino presso uno stabilimento balneare, o di un panino e una bevanda in stile street food.

Tutte le aziende potranno affrontare la fase 2 e predisporre l’acquisto e la prenotazione di beni e servizi grazie ad un software di gestione (studiato dal team di Baraonda Studio) che offre una completa e semplice gamma di scelte alla clientela direttamente online.

Il software “baraondacommerce” apre la possibilità per tutti i tipi di azienda di creare un proprio catalogo online e prepararsi adeguatamente alle nuove regole e restrizioni che saranno previste per chi intende riattivare le vendite con ritiro in loco, o qualsiasi servizio che dovrà necessariamente essere preventivamente prenotato.

Parliamo, sul Litorale, anche di tutto il comparto balneare, con i servizi in spiaggia, la ristorazione, gli aperitivi, le attività sportive e ricreative di ogni sorta.

Dopo aver preso attivamente parte con Baraondafood.it, il social food network del Litorale, ai programmi ufficiali per l’emergenza Covid promossi da Facebook e Google, Baraonda garantisce con “baraondacommerce” la sicurezza e l’efficienza per le aziende che vogliono prepararsi alla fase 2 e al post Coronavirus.

Con il software “baraondacommerce” è possibile avere, in un’unica combinazione, un sistema di gestione clienti che riceve ordini, preordini, prenotazioni e take away, e permette quindi il rispetto delle norme e delle distanze di sicurezza.

Grazie al proprio smartphone, ogni cliente potrà andare a pranzo e cena fuori, o acquistare qualsiasi altro bene e servizio, senza nessuna coda di ingresso.

Tutti gli ordini e le prenotazioni si fanno online.

Il cliente prenota il proprio servizio, consulta il catalogo (o il menù), sceglie comodamente attraverso immagini e descrizioni degli articoli, prenota, ordina e paga tutto online.

Potrà chiedere un aperitivo nella postazione in spiaggia o prenotare una gita in barca, o pre-ordinare un pasto da consumare in veranda durante la pausa lavoro, indicando l’orario di ritiro e pre-pagando, con la possibilità eventuale di ottenere uno sconto.

Il sistema “baraondacommerce”, già applicato come caso di successo alla piattaforma Baraondafood.it e è già un forte alleato per molte imprese del litorale.

Anche molte attività “NON FOOD” stanno attivando in queste ore l’accesso per prepararsi tempestivamente alla fase 2.

A partire dal 4 Maggio tutte le attività del litorale Roma nord verranno dotate, oltre che dell’e.commerce e dell’app per la gestione del delivery (consegne a domicilio), anche delle nuove funzioni di prenotazione dei servizi in formula asporto (take away).

Sarà poi attivabile, contestualmente alle disposizioni del Governo, anche la prenotazione di tavoli e servizi in loco.

Grazie all’interfaccia studiata per facebook, instagram, google, l’accesso all’e.commerce dei clienti diventa, secondo il concetto di solidarietà digitale e di semplificazione contro il digital divide, pane quotidiano per moltissimi esercizi.

Entro 12 ore dall’attivazione, ogni azienda riceve direttamente gli ordini ottimizzati dalla piattaforma che pubblicizza la singola azienda sui social attraverso un piano personalizzato ed una serie di iniziative di marketing avanzato, senza inutile spam.

Insieme all’introduzione dei nuovi servizi saranno introdotte a partire dal 4 Maggio altre importanti possibilità, come quella di generare coupon, offerte, eventi, sconti particolari a tempo per usare al meglio determinati giorni o specifiche fasce orarie.

Le attività commerciali che vogliono partecipare alla start up “baraondacommerce” possono richiedere una consulenza gratuita al 339.2074512 – 06.56569413.