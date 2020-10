Coronavirus, deceduto un uomo di Ladispoli di 80 anni

Share Pin 10 Condivisioni

Lo rende noto Asl Roma 4 in aggiornamento al bollettino quotidiano dell’emergenza sul territorio

In aggiornamento al bollettino quotidiano dell’emergenza Covid-19 sul territorio, Asl Roma 4 comunica che è deceduto un uomo di Ladispoli di 80 anni.

Proprio pochi minuti fa infatti la stessa azienda sanitaria locale aveva diramato i dati di oggi in merito al contagio, comunicando che a Ladispoli i nuovi casi erano stati 5, mentre i guariti 7, per un totale di 145 attuali positivi.

Per completezza, in riferimento al comprensorio, a Cerveteri sempre secondo Asl i nuovi casi sono stati 5, mentre zero i guariti, per un totale di 67 attuali positivi.