Share Pin 1 Condivisioni

Avviata la campagna di prevenzione del contagio da covid-19

Coronavirus: dall’8 al 19 marzo tamponi gratuiti per i bambini dell’asilo di Manziana e Quadroni –

L’Amministrazione comunale di Manziana, con deliberazione di Giunta n. 20 del 2 marzo 2021, ha deciso di avviare una campagna di prevenzione del contagio da Covid-19 rivolta a tutti i bambini che frequentano le sezioni della scuola per l’infanzia di Manziana e Quadroni.

Dall’8 al 19 marzo i genitori che lo vorranno potranno prenotare per i propri figli un tampone gratuito presso il Poliambulatorio Praecilia (Corso Vittorio Emanuele 170): lo screening gratuito riguarderà i bambini che da normativa non sono tenuti ad utilizzare la mascherina.

Coronavirus: dall’8 al 19 marzo tamponi gratuiti per i bambini dell’asilo di Manziana e Quadroni

Le PRENOTAZIONI saranno APERTE a partire da domani, MERCOLEDI’ 3 MARZO 2021.

“In queste ultime settimane, sia a livello nazionale che regionale, sta aumentando la preoccupazione per la possibile diffusione delle varianti del Sars-Cov 2 – commenta il Sindaco Bruni – varianti che sono state riscontrate anche in Comuni appartenenti alla nostra stessa Asl.

Lo scorso anno a Manziana il primo caso di contagio venne riscontrato il 13 marzo e i numeri purtroppo continuarono a salire fino ai primi di maggio: nel nostro piccolo quest’anno abbiamo così deciso di supportare l’azione costante ed efficace della nostra Asl, promuovendo in proprio con fondi comunali una campagna di prevenzione del contagio per i bambini più piccoli che frequentano le nostre scuole comunali, a prescindere dalla loro residenza.

L’adesione sarà volontaria, anche se spero vivamente che sia totale, in modo tale da avere un quadro complessivo dettagliato, in grado di dare un minimo di tranquillità in più sia alla comunità scolastica che alle famiglie, contribuendo a scongiurare o almeno a diminuire la possibile insorgenza di piccoli focolai.”

I genitori che volessero aderire alla campagna di prevenzione dovranno chiamare il numero 3515215482 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00), lasciando nome e cognome e codice fiscale del bambino e specificando la classe di appartenenza oppure potranno prenotare anche on line sul sito internet www.poliambulatoriopraecilia.it.

Il giorno del tampone sarà poi necessario compilare l’apposita modulistica, così come previsto dalla normativa. L’iniziativa rivolta alle materne, salvo cambiamenti nell’andamento del contagio, verrà replicata ad aprile, secondo tempistiche e modalità che verranno comunicate più avanti.

Di seguito il calendario dei giorni in cui verranno realizzati i tamponi (nel rispetto delle normative anti contagio si è deciso di dedicare una giornata ad ogni singola classe, evitando così possibili contatti tra bambini di classi diverse e/o con altri adulti):-

8 marzo: classe 1C di Quadroni

9 marzo: classe 1A di Quadroni

10 marzo: classe 1G di Manziana

11 marzo: classe 1F di Manziana

12 marzo: classe 1E di Manziana

15 marzo: classe 1D di Manziana

16 marzo: classe 1B di Manziana

Eventuali assenze o impossibilità a partecipare nei giorni indicati verranno recuperate dal 17 al 19 marzo, sempre previa prenotazione.

Va specificato che i risultati degli esami, in quanto centro autorizzato e per fini statistici, verranno trasmessi direttamente dal Poliambulatorio Praecilia ai diretti interessati e che, in caso di positività, così come previsto dalla normativa, saranno inoltrati anche alla Asl per l’adozione del protocollo in vigore.

(torna a Baraondanews)