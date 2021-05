Coronavirus, continua a scendere la pressione sugli ospedali

Share Pin 5 Condivisioni

Tasso di positività al 3,7%. 139 i decessi registrati nelle ultime 24H

Sono 8.292 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 10.176 i precedenti, ma a fronte di soli 226.006 tamponi processati, -100mila. Il tasso di positività sale al 3,7%

In calo le vittime, 139 rispetto alle 224 di sabato, per un totale di 122.833.

Prosegue il calo delle terapie intensive,-19, con 103 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari diminuiscono di 379 unità. 14.416 nuovi guariti, -6.266 attualmente positivi.

Il bollettino di oggi:

• 8.292 contagiati

• 139 morti

• 14.416 guariti

-19 terapie intensive | -379 ricoveri

226.006 tamponi

Tasso di positività: 3,7% (+0,7%)

23.667.315 dosi di vaccino somministrate in totale.