Coronavirus, Cerveteri, Pascucci: “Sostenete la spesa sociale”

Appello del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci dal proprio profilo social rivolto a tutti i cittadini

Così il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci dal proprio profilo social: “Un appello importante che rivolgo a tutta la cittadinanza. In questi primi 47 giorni di emergenza abbiamo consegnato a domicilio oltre 1700 pacchi di generi alimentari alle famiglie più in difficoltà.

Grazie anche a tantissime donazioni spontanee da parte degli imprenditori agricoli e delle medie e grandi distribuzioni siamo riusciti ad aiutare davvero tante famiglie.

Ma c’è bisogno ancora di un piccolo aiuto. Pertanto invito chi può a lasciare uno o più prodotti della propria spesa all’interno dei carrelli solidali posti alle uscite dei supermercati. Oltre ai generi alimentari sono importantissimi anche i prodotti per la cura della persona e della casa, come detergenti, saponi, assorbenti intimi o pannolini.

QUALI SONO I SUPERMERCATI CHE HANNO ADERITO?

Coop Cerveteri in Via Paolo Borsellino, Carrefour in Largo A. Loreti n.2, CONAD in Largo Almunecar, HURRÀ in Viale Manzoni, EUROSPIN in Via Fontana Morella, PAM lungo la Settevene Palo all’altezza dello svincolo autostradale, TODIS in Via Aurelia, DECÒ lungo la Via Doganale e METÀ in Largo Claudio Monteverdi.

Per quanto riguarda i prodotti per l’igiene personale, hanno aderito anche il MAURY’S in Largo Almunecar e OASI CASA 2000 in Via Renato Morelli.

COSA DONARE?

Tutti prodotti a lunga conservazione: quindi pasta, riso, risotti pronti, pomodori pelati, tonno in scatola, legumi in barattolo, caffè, zucchero, sale e prodotti per bambini.

COSA ACCADE UNA VOLTA CHE HO DONATO I PRODOTTI

Ogni sera, nei supermercati aderenti all’iniziativa passerà la Protezione Civile che confezionerà pacchi alimentari da consegnare alle famiglie in maggiore difficoltà.

Per donazioni alimentari più grandi, è possibile contattare il numero 3666118626 e coordinare così la consegna.

Con l’occasione invio un grandissimo ringraziamento a tutti i volontari di Protezione Civile e ai supermercati che stanno sostenendo l’iniziativa.

Grazie per tutto ciò che potrete fare,

Alessio Pascucci”