Intanto oggi in programma le nuove ordinanze del ministro alla Salute Speranza sul cambio colori delle Regioni.

Coronavirus: buone notizie, calano Rt e incidenza

“L’indice Rt è in ulteriore miglioramento”. A dirlo a Sky Tg24 è il presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli.

Il valore Rt nazionale scende a 0,92 mentre la scorsa settimana era di 0,98. Scende anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana.

E oggi sono in programma anche le nuove ordinanze del ministro Speranza per il cambio di colore delle Regioni con almeno 5 Regioni che sperano di passare in zona arancione.

Al momento in zona rossa ci sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d’Aosta.

Tra le regioni che sperano nella ‘promozione’ c’è la Lombardia. Punta all’arancione anche il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna.

