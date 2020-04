Coronavirus, Bracciano. Tondinelli: “Due nuovi positivi al Covid-19”

Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli. “18 sono le persone totali che hanno contratto il virus Covid-19”

Così il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli dal profilo social del Comune: “Cari concittadini, oggi registriamo due nuovi positivi nel territorio di Bracciano per un totale di 18 persone che hanno contratto il virus Covid -19.

I due nuovi contagi si riferiscono a persone che già si trovavano in quarantena poiché avevano avuto contatti con le persone risultate positive al tampone. Dunque il protocollo Asl Rm4 che viene messo in atto ogni volta continua a essere efficace ed efficiente e a contenere un possibile elevato numero di contagi.

Nel frattempo, sale a quota 100 il numero dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità che abbiamo consegnato ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche.

I dati generali dei contagi ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta e che dobbiamo continuare a restare in casa per lasciarci definitivamente alle spalle questo drammatico momento. Forza cittadini Bracciano, Insieme ce la faremo!”