Share Pin 3 Condivisioni

Il sindaco Armando Tondinelli: “Questo dato è confortante”

Coronavirus Bracciano: 3 guariti e nessun nuovo caso –

Un dato che “lascia pensare che lentamente il virus sta allentando la presa”. Così ha analizzato i dati forniti dalla Asl Roma 4 sui casi di positività accertati sul territorio il sindaco di Bracciano Armando Tondinelli.

Nella città del lago si sono registrati infatti 3 guariti e nessun nuovo positivo. “Questo dato – ha detto Tondinelli – è confortante ma non per questo bisogna abbassare la guardia”.

“In totale a Bracciano abbiamo 108 casi che incidono dello 0,54% su una popolazione di 20 mila abitanti”.

“Una percentuale che non rientra nella fascia dei parametri considerati a rischio in quanto non arriva neppure all’1%”.

“La fascia d’età maggiormente colpita dal virus a Bracciano va dai 46 ai 60 anni e rappresenta poco più del 30% ma si tratta soprattutto di persone asintomatiche”.

“Le persone anziane che hanno contratto il Covid oltre i 60 anni rappresentano circa il 25% e qui si concentrano maggiormente i casi sintomatici mentre il 22% è rappresentato da persone dai 31 ai 45 anni di cui il 5% sono sintomatici”.

“Il 19% di persone dai 16 ai 30 anni è colpito dal virus ma risulta principalmente senza sintomi così come il 4% dei neonati, bambini e ragazzi colpiti dai 0 ai 15 anni”.

“Altro dato importante è che in questa seconda ondata non si è registrato neppure un decesso a Bracciano”.

“Continuiamo a rispettare le regole e la nostra Bracciano tornerà presto libera dal Covid. Insieme ce la faremo!”.