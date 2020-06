Condividi Pin 10 Condivisioni

I dati di oggi dell’emergenza Covid-19 del territorio di Asl Roma 4

Coronavirus, Asl Roma 4. Nessun nuovo caso positivo oggi – Non si registrano per oggi nuovi casi positivi nel territorio di Asl Roma 4. Stesso discorso per i decessi. Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 728 persone e sono stati effettuati 13.455 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale delle 85,79% di tamponi sul totale del personale sanitario.

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per i comuni: (si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Bracciano: 1 positivo

Canale Monterano: 1 positivo

Cerveteri: 3 positivi (si è allineato un dato di un paziente del cluster San Raffaele ricoverato allo Spallanzani)

Civitavecchia: 1 positivo

Fiano Romano: 3 positivi

Ladispoli: 1 positivo

Santa Marinella: 1 positivo

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.