Share Pin 10 Condivisioni

Da domani per chi si sposterà dalle 22 alle 5 necessario munirsi del foglio

Coronavirus, arriva la nuova autocertificazione per spostarsi –

Con l’arrivo del nuovo Dpcm che impone il coprifuoco in tutta Italia torna la tanto odiata, dagli italiani, autocertificazione.

Da domani 5 novembre sarà infatti vietato spostarsi dalle 22 alle 5 a eccezione di comprovate esigenze lavorative o di salute. E per comprovarlo, in caso di controllo, occorrerà consegnare alle forze dell’ordine l’autocertificazione.

Il foglio servirà anche per entrare e uscire dalle Regioni in zona rossa per “comprovate esigenze lavorative”, per “motivi di salute” e per “altri motivi ammessi dalle vigenti normative”.