I dati della conferenza stampa di oggi della Protezione Civile

Coronavirus, altri 168 morti. 529 i positivi di oggi. Oltre 1000 i guariti

Secondo la conferenza stampa della Protezione Civile di oggi, sono 529 i nuovi casi positivi, come ha riportato Borrelli.

289 sono i guariti, 160 i decessi che non sono stati provocati direttamente dal Coronavirus ma che lo vedono tuttavia tra le cause.



Di questi:

-il 2% tra i 50 e 59 ;

-l’ 8 % tra 60 e 69 ;

– il 32 % tra 70 e 79;



-il 45 % tra gli 80-89 ;

-il 4% 14 tra gli oltre 90 anni.

I casi positivi di oggi sono 529, con un numero complessivo di 8154.



5038 sono invece i pazienti ricoverati con sintomi, 2599 si trovano in isolamento domiciliare.

877 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva (10%) .

I guariti sarebbero invece 1004 mentre 631 i morti totali .

“In Lombardia abbiamo 135 decessi, 15 in Emilia Romagna, 6 in Veneto, 4 in Piemonte, 3 nelle Marche, 2 in Friuli, 1 in Abruzzo, Lazio e Liguria” conclude Borrelli.

Qui tutti i dati aggiornati in tempo reale, Regione per Regione: http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1

Conferenza stampa del 10 Marzo ore 18 🔴 Coronavirus: l'aggiornamento quotidiano con il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, sull'emergenza e sulle attività messe in campo. Segui la diretta 👇 Pubblicato da Dipartimento Protezione Civile su Martedì 10 marzo 2020