Grazie alla collaborazione dei Volontari del Nucleo Sommozzatori, della Misericordia, della Croce Rossa e della Gesam

Coronavirus, al via la seconda giornata di distribuzione mascherine a Santa Marinella

Dopo il via di ieri sulla grande distribuzione di mascherine gratuite per tutti i cittadini di Santa Marinella, prosegue oggi la seconda giornata di consegna per le persone over 65, ovvero quelle nate dal 1920 al 1955.

Per svolgere un lavoro ordinato e preciso, i Volontari del Nucleo Sommozzatori, della Misericordia, della Croce Rossa e della Gesam consegneranno prima ai malati oncologici e poi alla fascia di età più adulta.

Ecco le vie selezionate per la giornata di oggi:

Strada delle Cese

Strada di Colle dell’Ara

Strada Poggio Bellavista

Via Gabriele D’Annunzio

Via Giacomo Leopardi

Via Gioacchino Belli

Via Giosuè Carducci

Via Giovanni Pascoli

Via Giuseppe Giusti

Via Giuseppe Parini

Via Ippolito Nievo

Via Lerici

Via Luigi Pirandello

Via Matmolada

Via Moncenisio

Via Monte Amiata

Via Monte Bianco

Via Monte Rosa

Via Punico

Via Trilussa

Via Ugo Foscolo

Via Vincenzo Monti

Piazzale 2 Ottobre

Piazzale delle Colonie

Piazzale dello Stadio

Piazzale Firenze

Via Col di Lana

Via delle Colonie

Via delle Tofane

Via Galileo Galilei

Via Milano

Via Napoli

Via Podgora

Via Torino

Piazzetta Giuseppe Garibaldi

Via Alessandro Volta

Via Augusta

Via Aurelio Saffi

Via Cicerone

Via Crescenzio

Via dei Gracchi

Via Enrico Fermi

Via Giulio Cesare

Via Latina

Via Lucrezio Caro

Via Mameli

Via Michele di Veroli

Via Oberdan

Via Virgilio

