‘Bonus solidarietà’, il Movimento 5 Stelle Ladispoli: “Nessuno deve restare indietro”

Il comune di Ladispoli beneficerà della somma di 324. 405 euro, previsti dall’Ordinanza della Protezione Civile emanata dal governo Conte. A questi si aggiungeranno nei prossimi giorni circa 160mila euro provenienti dalla Regione Lazio.

Il Comune potrà rilasciare dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e farmaci presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale e nei vari canali comunicativi.

L’Ufficio dei servizi sociali individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, quale reddito di cittadinanza ad esempio.

“#NessunoDeveRimanereIndietro”

In una nota, il Movimento Cinque Stelle Ladispoli