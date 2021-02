Share Pin 2 Condivisioni

Si tratta di una “opzione terapeutica” per chi non è in ospedale

Coronavirus, Aifa: sì a monoclonali per le emergenze

L’agenzia italiana del farmaco dice sì ai monoclonali in situazione “di emergenza”.

Per gli scienziati dell’Aifa si tratta di una “opzione terapeutica” per chi non si trova in ospedale, con “malattia lieve o moderata, non in ossigenoterapia e non ad alto rischio di sviluppare una forma grave di covid-19”.

L’età minima per poter utilizzare i monoclonali è 12 anni.

