D’Amato e Leopardi firmano: “Si riconosce il ruolo delle farmacie nel contrasto al Covid”

Coronavirus, accordo tra Regione e Federfarma per tamponi in farmacia –

Alessio D’Amato plaude all’accordo con la Federfarma Lazio di Eugenio Leopardi: è il passo che in Regione si attendeva per i tamponi in farmacia.

L’accordo tra la Regione e Federfarma Lazio prevede di eseguire nelle farmacie i test sierologici e i test antigenici rapidi in piena sicurezza.

Per l’Assessore alla Sanità con l’accordo si riconosce il ruolo delle farmacie e dei suoi operatori in prima linea nella lotta e il contrasto al Covid-19.

“Una sinergia importante con le farmacie laziali, che ancora una volta si sono dimostrate un punto di riferimento per i cittadini sul territorio”, dice D’Amato.

“Si sta lavorando per dare maggior sicurezza ai cittadini e agli operatori sanitari che lavorano nelle farmacie”, conclude.