Condividi Pin 1 Condivisioni

L’80enne guarito prima del decesso è stato eliminato dalla lista dei decessi con coronavirus

Coronavirus, a Ladispoli i morti ‘tornano’ sei

Buone notizie per la città balneare di Ladispoli e per la vicina città di Cerveteri. In entrambe le città si è registrata una guarigione.

I due pazienti, risultati positivi al covid-19 erano in isolamento domiciliare. Intanto tornano a sei i morti con coronavirus nella città balneare.

Nella giornata di ieri, infatti, nella lista dei morti per covid-19, era stato inserito anche un 80enne ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma ma guarito dal virus. Il secondo tampone effettuato su di lui era infatti risultato negativo. Successivamente però si era verificato il decesso, probabilmente legato a patologie pregresse dell’uomo. Essendo stato però conteggiato tra i pazienti positivi al covid, l’80enne a quanto pare sarebbe poi stato inserito tra i deceduti con coronavirus anziché tra i pazienti guariti, dato appunto il suo decesso. Da qui il dato fornito nella giornata di ieri di 7 decessi nella città balneare, che però, oggi sono tornati ad essere sei. Essendo infatti l’uomo guarito dal coronavirus prima della sua morte, il suo nome è stato ‘cancellato’ dalla lista dei decessi con coronavirus.