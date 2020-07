Condividi Pin 11 Condivisioni

Dal Governo 230 mila euro di finanziamenti per interventi all’interno dei plessi scolastici e l’acquisto di nuovi arredi

Coronavirus, a Ladispoli amministrazione a lavoro per la riapertura delle scuole a settembre

È corsa contro il tempo nella città balneare per la riapertura dell’anno scolastico ai tempi del covid-19.

L’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere dal Governo 230mila euro di fondi per l’adeguamento degli istituti scolastici esistenti e per l’acquisto di nuovi arredi, i fondi inseriti nel bilancio venerdì scorso.

«Nelle settimane scorse- ha spiegato il primo cittadino – abbiamo incontrato i vari dirigenti scolastici chiedendo loro di stilare un elenco degli interventi da dover operare, sulla base delle linee guida dettate dal Governo per poter usufruire del finanziamento».

E ora dal Comune sono già a lavoro per operare in tal senso.

Proprio nei giorni scorsi è stata approvata dalla Giunta una variazione di bilancio per la ristrutturazione del plesso scolastico di via Lazio.

Nello specifico i lavori riguarderanno la facciata dell’edificio e il cortile esterno che sarà completamente pavimentato e messo in sicurezza.

Interventi al cortile esterno anche per il plesso di via del Ghirlandaio.

Per quanto riguarda il plesso di via Rapallo nei prossimi giorni, come spiegato dal primo cittadino, sarà effettuato un sopralluogo per verificare la possibilità di procedere con la divisione di un locale che in questo modo potrà ospitare due aule, anziché una,«così da garantire il distanziamento degli studenti in classe».

E sempre su questa scia gli amministratori di palazzo Falcone stanno procedendo con l’acquisto di banchi monoposto e di nuove sedie che saranno poi ripartite tra le scuole del territorio.

«Abbiamo un bel po’ da fare e in poco tempo», ha affermato il primo cittadino ladispolano che ha ricordato come bisognerà seguire, tra l’altro, le linee guida per l’aggiudicazione del finanziamento.

Ad esempio, i fondi messi a disposizione non potranno essere utilizzati per l’affitto di nuovi locali da dedicare a plessi scolastici o a strutture temporanee,ma solo ed esclusivamente a lavori di edilizia leggera all’interno delle strutture già esistenti.