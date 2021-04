Coronavirus: 98mila dosi non consegnate al Lazio

Share Pin 0 Condivisioni

L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Chiesto rettifica del dato conteggiato. Vanno calcolate solo 1.370.452 dosi anziché quelle riportate sul sito nazionale”.

“Ho chiesto alla struttura commissariale di togliere dal conteggio del Lazio le 97.898 dosi poiché si tratta di forniture per le esigenze nazionali del comparto sicurezza e difesa come ha dichiarato la stessa struttura commissariale e mai entrate nella disponibilità per i cittadini della nostra Regione”.

“Pertanto ci aspettiamo nelle prossime ore una rettifica del dato conteggiando 1.370.452 dosi anziché quelle riportare dal sito nazionale pari a 1.468.350”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.