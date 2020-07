Condividi Pin 2 Condivisioni

Le persone che hanno perso la vita 844

Coronavirus, 901 casi positivi totali nel Lazio

Coronavirus, 901 casi positivi totali nel Lazio

La Regione Lazio ha da poco comunicato che fino ad oggi, gli attualmente positivi al covid-19 sono 901. Di questi, 691 sono in isolamento domiciliare, 197 sono ricoverati non in terapia intensiva e 13 sono ricoverati in terapia intensiva.

844 sono i pazienti deceduti e 6530 le persone guarite.

In totale sono stati esaminati 8275 casi.