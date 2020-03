Coronavirus, 7 nuovi casi positivi a Cerveteri

Condividi Pin 27 Condivisioni

La ASL ci ha comunicato 7 nuovi casi positivi di COVID-19, che si aggiungono ai 5 già resi noti nei giorni scorsi.

Sono molto, molto amareggiato. Amareggiato perché ancora oggi vedo troppe persone in giro, persone che senza il minimo di rispetto per la comunità continuano ad uscire come se nulla fosse. Questo non va bene e non può continuare.

In questa giornata così difficile ci tengo però a fare un augurio speciale: oggi è la Festa del Papà. Auguri dunque a mio padre Ezio e a tutti i papà.

Lo annuncia il Sindaco Pascucci

