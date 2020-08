Condividi Pin 2 Condivisioni

Tra questi anche un bambino

Coronavirus, 5 positivi riscontrati negli aeroporti

“Sono stati individuati presso l’Aeroporto di Fiumicino due nuovi casi ai test rapidi antigenici. Si tratta di un bambino proveniente da Dubrovnik (Croazia) e una ragazza residente a Chieti e di rientro da Malta. La società Aeroporti di Roma ha predisposto presso lo scalo di Fiumicino un apposito servizio di assistenza per i bambini in attesa dei test. Mentre presso lo scalo di Ciampino sono stati effettuati da questa mattina 135 test che hanno permesso di individuare tre casi positivi di rientro due dalla Grecia e uno dalla Spagna. Tutti i casi positivi sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale”.

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.