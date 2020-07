Condividi Pin 0 Condivisioni

I dati aggiornati dell’emergenza sanitaria in atto in Italia, regione per regione

Coronavirus, 366 guariti e 30 morti oggi in Italia

Sono 201 i casi accertati in più rispetto a ieri.

I dati aggiornati dell’emergenza sanitaria in atto in Italia, regione per regione e totali, forniti dal Ministero della Salute di giovedì 2 luglio 2020 riportano 240.961 positivi in totale.

Gli attualmente positivi sono 15.060, 195 in meno rispetto a ieri.

Le persone guarite sono 191.083 con 366 in più nelle ultime 24 ore.

Hanno perso la vita in totale 34.818. Oggi altre 30 persone sono decedute.