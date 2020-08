Coronavirus, 156 casi nel Lazio

Share Pin 2 Condivisioni

I dati odierni sull’epidemia in regione

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SU CIRCA 13 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 156 CASI DI QUESTI 71 SONO A ROMA E ZERO DECESSI. SI CONFERMA UNA PREVALENZA DEI CASI DI RIENTRO (CIRCA 55%) E CON LINK DALLA SARDEGNA (CIRCA 40%). CALA IL NUMERO DEI POSITIVI E L’INCIDENZA E QUESTO È UN SEGNALE IMPORTANTE. IL MODELLO LAZIO NEGLI AEROPORTI DI ROMA È SERVITO AD INDIVIDUARE 171 POSITIVI ASINTOMATICI CON GRANDE SODDISFAZIONE DEI VIAGGIATORI’

***DRIVE-IN AL PORTO DI CIVITAVECCHIA: CONTINUANO I TEST RAPIDI VOLONTARI E GRATUITI, INCREMENTO NEGLI ULTIMI GIORNI DEL 30%;

***OGGI I CASI ASINTOMATICI TESTATI AI DRIVE-IN E CON LINK DALLA SARDEGNA SONO 66 E SI TROVANO: 17 CASI NELLA ASL ROMA 1; 8 CASI NELLA ASL ROMA 2; 5 CASI NELLA ASL ROMA 3; 7 CASI NELLA ASL ROMA 4; 3 CASI NELLA ASL ROMA 5; 10 CASI NELLA ASL ROMA 6; 15 NELLA ASL DI LATINA, 1 NELLA ASL DI RIETI E 2 NELLA ASL DI FROSINONE;

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 43 CASI E ZERO DECESSI NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO VENTUNO I CASI E DI QUESTI QUINDICI CON LINK DA SARDEGNA E CINQUE SONO CONTATTI DI CASI NOTI E ISOLATI. NELLA ASL DI FROSINONE SI REGISTRANO DICIASSETTE CASI E DI QUESTI DUE CON LINK DA SARDEGNA, UNO DA PUGLIA E UNO DA SPAGNA. QUATTRO SONO CONTATTI DI CASI NOTI E ISOLATI E UN CASO INDIVIDUATO AL TEST SIEROLOGICO. NELLA ASL DI VITERBO SONO TRE I CASI E SONO UNO DI RIENTRO DA ALBANIA, UN CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO E ISOLATO E UN CASO INDIVIDUATO IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE. NELLA ASL DI RIETI SONO DUE I CASI E SI TRATTA DI UN CASO CON LINK DALLA SARDEGNA E UNO CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO E ISOLATO;

***ASL ROMA 1: SONO 28 I CASI NELLE ULTIME 24H. DI QUESTI DICIASSETTE I CASI DI RIENTRO, QUINDICI CON LINK DA SARDEGNA, UNO DA TOSCANA E UNO DA CAMPANIA. TRE SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 2: SONO 29 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI DIECI I CASI DI RIENTRO, OTTO CON LINK DALLA SARDEGNA, UNO DALLA CAMPANIA, UNO DA ROMANIA. SONO CINQUE I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI E QUATTRO I CASI INDIVIDUATI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE;

***ASL ROMA 3: SONO 14 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI OTTO SONO DI RIENTRO, CINQUE CON LINK DA SARDEGNA, DUE DA SPAGNA E UNO DA ROMANIA. DUE SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 4: SONO 11 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI SETTE CON LINK DA SARDEGNA. DUE SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI, UN CASO INDIVIDUATO DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E UNO AL TEST SIEROLOGICO;

***ASL ROMA 5: SONO 6 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI TRE CASI CON LINK DA SARDEGNA, DUE DA ABRUZZO E UNO DA CAMPANIA;

***ASL ROMA 6: SONO 25 I CASI NELLE ULTIME 24H E DI QUESTI DICIOTTO SONO DI RIENTRO, DIECI CON LINK DALLA SARDEGNA, QUATTRO DA EMILIA-ROMAGNA, UNO DA SPAGNA, UNO DA KOSOVO, UNO DA MALTA E UNO DA ROMANIA. TRE SONO CONTATTI DI CASI GIÀ NOTI E ISOLATI E UN CASO INDIVIDUATO IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE;

Su circa 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 156 casi di questi 71 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 55%) e con link dalla Sardegna (circa 40%). Cala il numero dei positivi e l’incidenza e questo è un segnale importante. Il modello Lazio negli aeroporti di Roma è servito ad individuare 171 positivi asintomatici con grande soddisfazione dei viaggiatori. Continuano al Porto di Civitavecchia i test rapidi volontari e gratuiti, incremento del 30% negli ultimi giorni. Nella Asl Roma 1 sono 28 i casi nelle ultime 24h e di questi diciassette i casi di rientro, quindici con link dalla Sardegna, uno dalla Toscana e uno dalla Campania. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 29 i casi nelle ultime 24h e tra questi dieci i casi di rientro, otto con link dalla Sardegna, uno dalla Campania, uno dalla Romania. Sono cinque i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 14 i casi nelle ultime 24h e tra questi otto sono di rientro, cinque con link dalla Sardegna, due dalla Spagna e uno dalla Romania. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e tra questi sette con link dalla Sardegna. Due sono contatti di casi già noti e isolati, un caso individuato dal medico di medicina generale e uno al test sierologico. Nella Asl Roma 5 sono 6 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi con link dalla Sardegna, due dall’Abruzzo e uno dalla Campania. Nella Asl Roma 6 sono 25 i casi nelle ultime 24h e di questi diciotto sono di rientro, dieci con link dalla Sardegna, quattro dall’Emilia-Romagna, uno dalla Spagna, uno dal Kosovo, uno da Malta e uno dalla Romania. Tre sono contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 43 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ventuno i casi e di questi quindici con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano diciassette casi e di questi due con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Spagna. Quattro sono contatti di casi noti e isolati e un caso individuato al test sierologico. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e sono uno di rientro dall’Albania, un contatto di un caso già noto e isolato e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Rieti sono due i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno contatto di un caso già noto e isolato.