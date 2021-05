Coprifuoco alle 23, per Coldiretti un aumento del 10% degli incassi

Share Pin 3 Condivisioni

La riapertura totale prevista a partire dal 21 giugno dovrebbe portare 3,5 miliardi di euro di incassi per le attività di ristorazione

Per la Coldiretti il primo week-end con il coprifuoco alle 23 potrebbe portare un incremento degli incassi del 10% per ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismo.

Dopo le allarmanti analisi sul calo della spesa per famiglia nel 2020, queste notizie fanno sperare in un lento recupero proprio per le attività maggiormente penalizzate dalla crisi pandemica.

L’entrata in vigore a pieno regime del decreto a partire dal 21 giugno con la riapertura totale per la ristorazione dovrebbe portare almeno 3,5 miliardi di euro di nuovi incassi.

Una possibilità di avvicinarci alla normalità sarà il Green Pass che porterebbe 28 milioni di turisti europei nel nostro Paese.