Coordinamento Cerveteri-Ladispoli NO Jova Beach Party, “buona la prima”  

Si è tenuta la prima assemblea tra cittadini e realtà ambientaliste locali

“Ottima partecipazione di cittadini e realtà ambientaliste locali alla prima assemblea venerdi scorso a Cerveteri indetta dal Coordinamento No Jova beach party ….ed altre devastazioni di Cerveteri e Ladispoli. Un inizio incoraggiante, con articolazione di contenuti concreti e circostanziati, realisti e determinati, che ha visto un primo tempocon una passeggiata sulla spiaggia interessata e” minacciata dall’impatto”, con Franco Sacchetti, fumettista ed attivista in difesa della natura, presente nel percorso da tre anni.

“Siamo un pò tutti come il Fratino”, il piccolo volatile a rischio di estinzione insieme ad altre specie faunistiche e della flora, non soltanto ornitologiche, che nidifica quasi per una combinazione simbolica nello stesso periodo sulle spiagge interessate dalla occupazione forzata del Jova Beach Party. Crediamo che i concerti si debbano tenere negli stadi e nelle aree adibite ed attrezzate, che non causino disagi alla popolazione residente, alla fauna e flora degli habitat naturali, soprattutto per il diritto al futuro dei giovani e dei bambini di oggi e domani.

La nostra azione continuerà su più fronti: politico, informativo e legale. Coinvolgeremo prima o poi , come è avvenuto per la raccolta dei rifiuti ad esempio, pressandole senza tregua e con proposte serie. Nel 2023 di queste occupazioni di spiaggia non se ne dovrà più sentir parlare e non ci fermeremo prima! Si ai concerti, alla cultura, alla musica, alla danza, ad abbracciarsi con passione: ma non sulle spiagge vicine o in riserve naturali che non possono diventare una discoteca per migliaia di persone….con cittadini e creature che ne pagano poi il conto”.

Coordinamento Cerveteri-Ladispoli NO Jova Beach Party.