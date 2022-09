La cooperativa che si occupa di diversamente abili ha trascorso qualche ora di mare a Santa Severa, ospiti dello stabilimento “L’isola del pescatore”

La cooperativa E.C.A.S.S. a Santa Severa per qualche ora di mare –

La Cooperativa E.C.A.S.S, nei giorni scorsi ha trascorso qualche ora di mare, a Santa Severa, ospiti dello stabilimento L’Isola del Pescatore.

La cooperativa E.C.A.S.S.

Fondata nel 1980 ad opera di un gruppo di Educatori, Psicologi, Sociologi e Medici che volevano intraprendere un percorso lavorativo innovativo verso la disabilità mentale, il Centro di Riabilitazione E.C.A.S.S. è accreditato con il SSN e fornisce prestazioni riabilitative, in strutture site in appartamenti di civile abitazione, ad utenti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Ancora, si occupa di organizzare soggiorni estivi per i propri utenti e per le ASL che ne fanno richiesta.

L’E.C.A.S.S. offre servizi di tipo Non Residenziale, Semiresidenziale e Residenziale, armonicamente coordinati fra loro, finalizzati alla riabilitazione e all’acquisizione di strumenti e modalità per un accrescimento e/o rinforzo delle autonomie, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione nella società ed il miglioramento della qualità della vita.

“Nel nostro approccio riabilitativo”, dicono i responsabili del soggiorno “riteniamo fondamentale la capacità di usufruire positivamente del tempo libero per poter sperimentare una concreta socialità che, grazie alla partecipazione ai soggiorni estivi, è parte integrante dei progetti riabilitativi. Questo prevede il confronto con una realtà che richiede adattabilità al rispetto delle regole sociali, diversa dalla routine quotidiana degli ambienti frequentati solitamente”.

“Ogni anno- continuano i ragazzi della Cooperativa E.C.A.S.S- organizziamo i soggiorni a Santa Marinella ed abbiamo sempre usufruito degli stabilimenti balneari delle sue spiagge e quelle di Santa Severa, e quest’anno abbiamo scelto l’accoglienza esclusiva ed incondizionata della spiaggia gestita dal signor Fabio Quartieri che ha aperto il suo stabilimento ai nostri utenti con estrema disponibilità, gentilezza e affetto”.

“Sapendo bene che una esperienza emotiva positiva lascia una traccia indelebile nelle persone, ringraziamo vivamente tutto lo staff della spiaggia dell’“Isola del Pescatore” per la professionalità e accoglienza che hanno dimostrato, anche con il cuore, che abbiamo visto nei piccoli gesti dedicati ai nostri ragazzi”.

“Ringraziamo in particolar modo il sig. Fabio, gestore e responsabile della struttura, la cui pronta sensibilità, rispetto ad altri, ci ha dato la possibilità di questa bella esperienza. Infine un sentito grazie ai collaboratori del sig. Quartieri come Marco degli Esposti, affabile capo spiaggia, per aver organizzato in modo adeguato in sicurezza e piacevolezza lo spazio per i nostri ragazzi”.