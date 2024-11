Controlli dei Carabinieri a Cerveteri: un arrestato, una vettura recuperata e 300 persone identificate

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno effettuato una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza nel comune di Cerveteri, finalizzati a contrastare le attività illecite in genere e far percepire maggiore sicurezza al cittadino.

Il bilancio dell’attività e di una persona arrestata, di 54 anni, destinatario di ordinanza di custodia in carcere, e alla denuncia alla Procura della Repubblica per un’altra persona che, a seguito di un controllo ha dato in escandescenze insultando i militari che lo stavano identificando.

Durante il servizio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati per un furto di auto da un imprenditore toscano 55enne, grazie anche ad un’applicazione di geolocalizzazione in uso al proprietario, hanno individuato il veicolo in breve tempo e lo restituito all’avente diritto.

In totale sono state identificate oltre 300 persone, elevate 26 multe al codice della strada per un totale di circa 19.500 euro e ritirate 8 patenti di guida.

Infine, sono state segnalate 8 persone al Prefetto, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.