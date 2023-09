Continua l’escalation di furti nella campagne di Cerveteri –

Continua l’escalation di furti a Cerveteri.

Dopo quello compiuto nella giornata di mercoledì in località Gricciano, precisamente in via fosso di Fotignano, infatti, altri due episodi sono da segnalare.

Il primo avvenuto ieri sera in una delle abitazioni poste lungo la stessa strada del fatto accaduto mercoledì, l’altro invece trattasi del furto di un furgone presso le Due Casette.

“E’ un continuo di furti, soprattutto nelle zone di campagna, non solo di notte ma anche di giorno – commenta alla redazione di Baraondanews uno dei residenti della zona interessata – il territorio di Cerveteri è molto grande e attualmente è da constatare che non vi sono controlli sufficienti per monitorare il tutto. La gente ha paura, è stanca, e chiede pertanto l’intervento degli organismi di governo locale e centrale per trovare una soluzione a questo problema.

