Condividi Pin 1K Condivisioni

L’Ass. Marco e Francesco Camerini Onlus: ”Marco e Francesco, il primo pensiero è per voi. Per vincere una guerra bisogna essere forti e noi siamo tanti e tutti con voi”

Consegnato ai fratellini Camerini il primo farmaco per combattere la dura battaglia

“È con profonda soddisfazione che desidero condividere con tutti voi la gioia di questo primo passo per Marco e Francesco nell’immenso mondo della sperimentazione.

Ieri mattina i “nostri” bimbi sono stati sottoposti, dopo un day hospital di controllo, ad una visita neurologica specialistica dal Dott. Nicola Pietrafusa, atta a valutare la possibilità di iniziare la cura sperimentale che attendevamo da anni.

Il medico, con professionalità e competenza, ci ha spiegato la funzione e le speranze riposte in questa cura e, ha provveduto, nella stessa mattinata di ieri, a consegnare direttamente a Mamma Silvia e Papà Emiliano, il primo farmaco necessario per iniziare a combattere la dura battaglia contro questa terribile malattia.

Marco e Francesco, il primo pensiero è per voi. Per vincere una guerra bisogna essere forti e noi siamo tanti e siamo tutti con voi” – ha comunicato l’Associazione Marco e Francesco Camerini Onlus – Un profondo abbraccio a mamma Silvia e papà Emiliano che con il coraggio e il sorriso sulle labbra che da sempre li contraddistingue iniziano questo cammino che potrebbe anche essere duro e difficile ma che li vedrà forti e uniti camminare una al fianco dell’altro per garantire questa speranza ai loro bambini.

Grazie al Dottor Nicola Pietrafusa per la competenza, la professionalità e soprattutto per la cordialità con la quale ci ha accolti. Grazie anche a Paolo Davoli che ci ha accompagnati con precisione e con l’amore che solo un papà sa trasmettere, trattando questi bambini come avrebbe fatto con i suoi. Ma un grazie speciale a tutti Voi, senza i quali, tutto questo non sarebbe stato possibile.

Voglio chiudere con un motto, il nostro…”una goccia non si vede nel mare ma tante, tantissime gocce fanno il mare”.