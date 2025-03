L’obiettivo di crescita a +0,8% nel 2025 ancora da costruire

Confcommercio, Pil a marzo +0,7%, consumi in calo a febbraio –

Il Pil italiano sarebbe cresciuto in termini tendenziali e destagionalizzati dello 0,7% a marzo, dopo due moderati aumenti in gennaio e febbraio (+0,3% e +0,1%).

La crescita del primo trimestre sarebbe allo 0,4% rispetto all’analogo trimestre del 2024.

E’ quanto stima il rapporto sulla congiuntura di Confcommercio in cui si precisa che “pertanto, in questo scenario, che non potrà avvalersi di correzioni statistiche favorevoli come lo scorso anno, la crescita a 0,8% nel complesso del 2025 richiede un’accelerazione. Possibile ma, ancora una volta, tutta da realizzare”.

Per quello che riguarda in particolare le spese degli italiani, a febbraio 2025 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (Icc) ha mostrato una diminuzione dello 0,9% rispetto allo stesso mese del 2024. La stima è sintesi di una riduzione della spesa per i beni (-1,7%) e di una crescita dello 0,7% per i servizi.