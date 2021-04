Share Pin 1 Condivisioni

Concorsopoli, il neo Presidente Vincenzi difende l’operato di Buschini –

“Desidero sottolineare la correttezza delle scelte del presidente Mauro Buschini: la sua proposta di istituire una commissione Trasparenza alla quale affidare il compito di valutare ed analizzare la procedura di assunzione dei dipendenti nei ruoli del Consiglio e la contemporanea decisione di dimettersi al fine di garantire la massima trasparenza nella costituzione della Commissione stessa, nonché la più completa autonomia nell’operato che essa dovrà svolgere. Sono decisioni assunte in assoluta correttezza e rispetto istituzionale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi dopo la nomina alla Pisana esprimendo “stima e affetto” per il collega Buschini, “consapevole della sofferenza che sta vivendo”. “Sono convinto che tutto verrà chiarito in modo definitivo”, ha sottolineato. E “in attesa che si faccia chiarezza è importante evitare processi sommari con sentenze avventate. Sono fiducioso che tutto questo non avverrà”, ha concluso Vincenzi.