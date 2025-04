Concorso CNR/USR/RAI, premiazione dell’Istituto “Di Vittorio” di Ladispoli

Roma, Via Frangipane, concorso CNR/USR/RAI per la serie Podcast “Why…reless?” dedicata a Guglielmo Marconi

Lo scenario è quello, straordinario e suggestivo, del cuore più antico della Capitale, all’incrocio tra due vie intitolate alle nobili famiglie degli Annibaldi e dei Frangipane, Rione Monti. Sullo sfondo il profilo imponente e monumentale del Colosseo. E’ al civico 41 di via Frangipane, la Sede dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che si svolge la cerimonia di premiazione del Concorso, aperto alle scuole di ogni ordine e grado, dal titolo “Marconi: la giovane storia del Wireless”, promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’U.S.R. con la collaborazione della Rai e delle più alte Istituzioni scientifiche italiane.

Obiettivo del percorso, iniziato il 27 novembre 2024, è stato quello di approfondire e diffondere fra gli studenti la conoscenza di una straordinaria pagina della storia della comunicazione contemporanea legata a Guglielmo Marconi, in occasione di alcuni importanti anniversari relativi alle sue invenzioni e alla sua biografia (150 anni dalla nascita; 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica dell’URI, poi RAI; 130 anni dall’invenzione della radio). “In questo cammino – ha spiegato la Prof.ssa Federica Sbrana, Docente di Lettere, giornalista e Responsabile Comunicazione dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli – si è innestato il nostro Progetto, finanziato con fondi PNRR, che ci ha visto questa mattina ottenere un prestigioso riconoscimento: primo posto fra gli Istituti Superiori per la Sezione storico-artistica-culturale. E’ stata un’emozione molto forte per tutti noi.

Siamo felicissimi del risultato – ha aggiunto la Prof.ssa Sbrana, Docente del Corso PNRR attivato all’I.I.S. “Giuseppe Di Vittorio”, con il supporto del Tutor Prof. Sandro Pase, Vicepreside dell’Istituto – perché si tratta di un successo che premia un lungo lavoro di ricerca, studio ed innovazione. Ci eravamo posti lo scopo di dimostrare che il podcast rappresenta un “digitale buono” in quanto consente straordinarie applicazioni didattiche orientate all’approfondimento dei contenuti, in controtendenza rispetto alla compulsività che caratterizza i social e i consumi mediali giovanili e “Why…reless?”, la nostra serie Podcast in sette puntate dedicata a Guglielmo Marconi, è riuscita a centrare l’obiettivo”.

Questa mattina, nell’Aula Conferenze dell’U.S.R. Lazio, a premiare il “Di Vittorio”, c’era il Direttore U.S.R. Anna Paola Sabatini, Giovanni De Simone, Responsabile del Sistema Bibliotecario C.N.R. e Marco Lanzarone, Direttore “Radio digitali specializzate e Podcast” Rai. Il concorso, organizzato in collaborazione con Rai Radio Kids, RaiPlaysound, Rai Radio Techetè e Rai Scuola, ha coinvolto oltre 2.000 partecipanti di tutte le province del Lazio. “I lavori presentati, tutti di altissima qualità, riflettono competenze multidisciplinari di rilievo, dimostrando l’efficacia della progettualità dell’Usr Lazio nelle Scuole della Regione” – ha sottolineato il Direttore U.S.R. Anna Paola Sabatini.

Agli allievi del “Di Vittorio” sono giunte le congratulazioni della Dirigente scolastica Loredana Saetta, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione: “Complimenti a tutti, siete stati bravissimi nel portare a termine un lavoro di straordinario valore – ha dichiarato la Preside – Continuate così!” Oltre al Primo Posto della Sezione Sezione storico- artistica-culturale, agli studenti vincitori del “Di Vittorio” è stata offerta in premio anche la possibilità di visitare la sede

centrale del C.N.R.



“Il nostro Progetto, che ha condotto alla fondazione di Radio Onda Lunga, – hanno aggiunto la Prof.ssa Sbrana e il

Prof. Sandro Pase – ha consentito di puntare sull’inclusività e sulla cooperazione trasformando il gruppo degli

studenti che hanno seguito le lezioni in una vera e propria redazione radiofonica capace di dar vita ad un nuovo e

diverso “protagonismo didattico”. Il Format scelto, inoltre, quello di un Mystery Game che proponeva indizi in ogni

puntata della serie, è stato ulteriormente premiante perché ha coinvolto gli ascoltatori inducendoli ad individuare un

personaggio ed un luogo misterioso. Ma siccome nel nostro percorso di ricerca sulla storia della comunicazione,

abbiamo scoperto che al digitale è sempre necessario associare l’esperienza viva e reale, quella “sul campo”, al

termine del Progetto, per gli studenti vincitori, è stata proposta una trasferta alla Casa del Podcast di Villa Torlonia a

Roma dove, grazie ad Assipod, l’Associazione Italiana Podcasting presieduta da Giulio Gaudiano, gli allievi hanno

potuto partecipare ad un ulteriore Corso intensivo che ha consentito di verificare e applicare le conoscenze e

competenze acquisite.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo Progetto – ha concluso la Prof.ssa Federica Sbrana – a partire dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Loredana Saetta, dal Vicepreside Prof. Sandro Pase, dalla Vicepreside dell’Alberghiero Prof.ssa Anna Capodacqua e dalla DSGA Stefania Croce. Un grazie a tutti i membri della Commissione PNRR Prof.ssa Tiziana Lanni, Prof.ssa Raffaella Leli e Prof.ssa Carmen Piccolo, all’Assistente tecnico Fabio Bucciarelli e a tutto il personale ATA. Un ringraziamento speciale va naturalmente agli allievi della prima Edizione del Progetto, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie a tutti e… continuate a seguirci su Radio Onda Lunga, la nuova Web Radio dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”.

Il link al comunicato ANSA: Celebrare il genio di Marconi, premiati gli studenti – Notizie – Ansa.it

Il link alla serie Podcast “Why…reless?”vincitrice del Premio: RADIO ONDA LUNGA | Podcast on Spotify