Si è conclusa ieri, 20 ottobre 2025, con successo l’ottava edizione di “Adotta e Cresci una Quercia”, organizzata quest’anno a Palidoro (Roma) presso la “Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto”. Lì ci ha accolto il responsabile, il dottor Marco Tortorici, farmacista strettamente legato all’Ambiente. La figura del farmacista, infatti, nasce come raccoglitore, botanico, erborista. Egli sostiene, giustamente, che se chi dispensa farmaci non si impegna a preservare il Territorio e l’Ambiente vanifica gran parte del suo lavoro, poiché non si può vivere in salute in un ambiente malato.

Conclusa con successo la 8a edizione di “Adotta e Cresci una Quercia”

Hanno aderito all’iniziativa Associazioni locali come: Salviamo il Paesaggio, Scuolambiente, Natura per tutti e Forum Ambiente Ladispoli con il patrocinio della Regione Lazio e della Rete Diocesana per la “Cura del Creato”. Si tratta di associazioni unite nel perseguire un obiettivo comune, ovvero quello di adottare comportamenti sostenibili per tutelare e migliorare l’ambiente.

È stato bello accogliere i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa adottando 40 piantine nate da semi interrati un anno fa. Il compito delle persone sarà quello di curare le piantine di leccio, roverella e carrube per 2-3 anni prima di essere messe a dimora.

Rosario Sasso, referente di “Salviamo il Paesaggio”, si reputa molto soddisfatto del risultato e invita tutti, dai privati cittadini alle associazioni e le scuole, a partecipare alla decima edizione de “La Marcia degli Alberi”, che si terrà domenica 16 novembre a Ladispoli (Roma).

In quell’occasione saranno messi a dimora almeno 25 alberelli.