Sarà come sempre un grande concerto di Natale quello de “La Ferrosa” ospitato mercoledì 21 Dicembre presso la Parrocchia di San Giovanni Battista

Torna l’attesissimo concerto di Natale della Banda Musicale La Ferrosa il 21 Dicembre 2022 a Ladispoli, che si terrà mercoledì 21 Dicembre presso la Parrocchia di San Giovanni Battista, a partire dalle ore 19.00.

La magia della musica ci porta dentro all’atmosfera natalizia, con i brani classici della tradizione e l’ottima esecuzione dei musicisti diretti dal Maestro Sergio Cozzi.

Banda Musicale La Ferrosa presenta il Concerto di Natale a Ladispoli il 21 Dicembre

Concerto di Natale 2022 della banda musicale comunale “La Ferrosa” Ladispoli

Tutto pronto nei locali messi a disposizione dalla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, in Via G. Garibaldi 2, a Ladispoli. Marce e brani natalizi eseguiti per vivere una bella serata in compagnia ma soprattutto come occasione per i cittadini di Ladispoli per scambiarsi gli auguri di Buon Natale.

La storia della Banda Musicale della Città di Ladispoli “La Ferrosa” è lunghissima e nasce nel 1970 insieme alla costituzione del Comune di Ladispoli: leggi qui la storia.

La Banda “La Ferrosa” è presente anche sui principali social network: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

Programma Concerto di Natale: i brani in scaletta