La cantante: “Sono parole che non avrei mai permesso di dire”

Concerto Cerveteri, Luxuria: “Battuta fuori luogo e fuori tempo”. Le scuse della D’Avena

Dopo il grande successo in piazza Aldo Moro per brindare al nuovo anno, Cerveteri ha vissuto un episodio spiacevole che si è verificato durante l’atteso concerto di Cristina D’Avena, accompagnata dai Gem Boy.

A far surriscaldare gli animi dei presenti, dando il via a commenti vari anche sui social, una battutaccia ritenuta “grave e irresponsabile” anche dal Sindaco Alessio Pascucci, da sempre in prima linea per i diritti, per l’uguaglianza e per il rispetto di tutti, che avrebbero appunto pronunciato i Gem Boy sulle note della tanto amata sigla di Lady Oscar.

“Vladimir Luxuria è invidiosa di Lady Oscar, perché ha una spada più lunga”, uno sketch che avrebbe acceso gli animi dei partecipanti e che avrebbe fatto surriscaldare anche la stessa Luxuria, che come ha riferito all’Adnkronos, trova fuori luogo e tempo fare battute grevi e scontate.

“Fuori luogo perché davanti a una platea di bambini e famiglie che erano lì per ascoltare un concerto e non frasi del genere e fuori tempo perché non è più tempo di usare la sessualità altrui come insulto. Mi auguro che Cristina D’Avena faccia sentire la sua voce”.

Le scuse della cantante non si sono fatte attendere e anche la D’Avena ha preso immediatamente le distanze rispetto alla frase offensiva pronunciata sul palco, scusandosi in primis con Vladimir.

“Solitamente i miei spettacoli seguono sempre una scaletta – ha spiegato – non avrei mai permesso frasi di questo tipo”. Ha concluso: “Quando ho sentito pronunciare quella frase, sono rimasta basita e ho guardato malissimo Carlo. Ho quindi interrotto lo show e insieme abbiamo chiesto scusa pubblicamente”.