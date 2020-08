Concerti a Cerveteri, l’Orchestra Sinfonica Europa Musica omaggia Mozart

Condividi Pin 0 Condivisioni

Sabato 8 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara un concerto di alto livello, ingresso gratuito

Concerti a Cerveteri, torna la musica classica. Con un evento gratuito al Parco della Legnara proposto nell’ambito dell’Estate Caerite 2020 (indicazioni per arrivare).

La musica, il genio indiscusso, le sinfonie di Mozart. Una serata speciale quella che l’Assessorato alle Politiche Culturali ha in programma per sabato 8 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara.

L’Orchestra Sinfonica Europa Musica, insieme a Raffaele Battiloro, uno dei maggiori giovani talenti del panorama pianistico internazionale, sotto la direzione del Maestro Sergio La Stella, esalteranno la genialità del compositore di Salisburgo.

Sarà eseguito, per intero, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23, tra i più eseguiti nella storia della musica, e la Sinfonia n. 40 K 550, anch’essa tra le più conosciute e ascoltate di Mozart.

“Prosegue il sodalizio culturale e artistico tra Cerveteri e la realtà di Europa Musica, diretta dal Maestro Renzo Renzi – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – in questi anni gli straordinari musicisti dell’Orchestra Sinfonica molte volte sono venuti nella nostra città regalandoci emozioni uniche”.

“Un omaggio a quello che è riconosciuto universalmente come il più grande personaggio della storia della musica mondiale che proponiamo in un anno in cui Cerveteri, anche se non può festeggiarlo come vorrebbe a causa della pandemia del COVID-19, è Città della Cultura per il Lazio – ha detto l’Assessora Battafarano – un appuntamento davvero speciale, una serata di qualità per tutti gli appassionati di musica classica che impreziosisce ancora di più il cartellone degli eventi della nostra città”.

Concerti a Cerveteri ed eventi culturali: i prossimi eventi

Giovedì 6 Agosto: Roberto Gatto & Imperfect Trio – musica jazz (ingresso gratuito)

Venerdì 7 Agosto: Zambra Dixie Jazz Band, col Maestro Augusto Travagliati – musica jazz

Sabato 8 Agosto: Serata Mozartiana – musica classica (ingresso gratuito)

Domenica 9 Agosto: Giorgio Tirabassi – teatro (ingresso 8 euro)

Venerdì 14 Agosto: Ascanio Celestini – teatro (ingresso 8 euro)

Sabato 15 Agosto: Antonello Costa – cabaret (ingresso gratuito)

Concerti a Cerveteri, rispettate tutte le misure anti – covid

L’ingresso al concerto è gratuito. Al fine di rispettare le vigenti normative anti-covid, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di contingentamento degli ingressi, che non potranno superare le 440 unità.

Ogni seduta è stata debitamente distanziata. All’entrata verrà misurata la temperatura corporea dei partecipanti tramite termo-scanner.

Obbligatorio per entrare nel Parco della Legnara, indossare la mascherina protettiva fino al raggiungimento del posto a sedere. Si raccomanda di recarsi al Parco della Legnara con alcuni minuti di anticipo, al fine di consentire un corretto e contingentato ingresso all’arena.