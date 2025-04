“Complimenti al Gruppo Modellisti Centumcellae, saranno sempre i benvenuti a Cerveteri”

L’Assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri Francesca Cennerilli si complimenta con gli organizzatori della mostra-concorso di modellismo statico tenutasi nel weekend in Sala Ruspoli

“Nel finesettimana appena trascorso, Sala Ruspoli si è trasformata in un piccolo grande paradiso della miniatura. Uno spazio dove si sono riuniti oltre 200 appassionati di modellismo provenienti da tutta Europa, offrendoci una due giorni di esposizione davvero di qualità, spessore e caratura internazionale.

Oltre 800 i modellini esposti tra imbarcazioni, navi, aerei, automobili: esemplari davvero di ogni genere che hanno richiamato nella nostra città davvero tantissimi visitatori. Al Gruppo Modellisti Centumcellae, come prima cosa rinnovo i miei auguri per il loro 20esimo anno di attività e poi il mio ringraziamento per aver scelto Cerveteri per celebrare un anniversario di così grande importanza per la loro realtà.

Chiaramente, saranno sempre i benvenuti nella nostra città e all’interno dei nostri locali. Sin da ora, sono a loro disposizione per pianificare nuovi appuntamenti analoghi a questo appena conclusosi, eventi che non possono far altro che portare visibilità al nostro territorio”. A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri.