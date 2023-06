Per l’occasione il Nucleo subacqueo festeggia con un corso gratuito sulla disostruzione delle vie aeree aperto a tutti

Il Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli odv della Protezione Civile compie dieci anni di attività sul territorio. In questi anni si è affermato soprattutto per le sue attività di volontariato. Con grande sacrificio, ha ottenuto tutte le certificazioni che lo riconoscono come scuola di formazione per i corsi BLSD e PBLSD accreditato ARES 118.

In occasione di questo importante compleanno, il Nucleo ha deciso di festeggiare con la popolazione. Ha infatti organizzato per il 24 giugno un corso gratuito sulla disostruzione delle vie aeree aperto a tutta la popolazione. “Sarà comunque gradita la prenotazione” – ricorda il Nucleo subaqueo.

Il corso si terrà sabato 24 giugno alle ore 16,00 presso il Granarone, in via del Granarone a Cerveteri. Per prenotare contattare i seguenti numeri: 3401818196/3392333319

“Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme!” – conclude.

GM