Come vendere, comprare e risparmiare su eBay: guida all’uso del marketplace

Uno degli indubbi vantaggi che la piattaforma di eBay presenta, rispetto ad altri marketplace similari è quello non solo di poter comprare a prezzi altamente competitivi, ma anche di vendere i propri oggetti nuovi o usati ad un prezzo fisso o variabile (vd. aste eBay). Che tu sia un privato o abbia un’attività, con eBay puoi disfarti degli oggetti che non utilizzi più o di dare inizio alla tua avventura imprenditoriale online con pochissimo sforzo e in maniera sicura, dal momento che tutte le transazioni sono gestite dalla piattaforma. Se invece stai cercando articoli usati o ricondizionati in ottime condizioni senza spendere una fortuna, scopri in questo articolo come approfittare al meglio delle offerte e dei codici sconto eBay.

Come funzionano le vendite su eBay

Prima di iniziare a vendere sulla piattaforma, eBay richiede la registrazione di un account privato, nel caso in cui tu voglia vendere saltuariamente articoli di cui non hai più bisogno, o di un account professionale, se hai già un negozio al di fuori di eBay e vuoi vendere i tuoi prodotti online, o semplicemente hai a disposizione una grande quantità di oggetti da proporre a potenziali acquirenti.

I costi delle inserzioni e delle commissioni eBay sono variabili in base al tipo di account, alla categoria del prodotto messo in vendita, e al tipo di acquisto (compravendita diretta o aste). eBay fornisce sempre gratuitamente un determinato numero di inserzioni standard alle quali è possibile aggiungerne altre con un piccolo sovraprezzo che oscilla tra i 0,05€ ai 0,50€ (per la vendita asta). Per le commissioni invece, subentra un altro fattore oltre a quelli menzionati sopra: il prezzo di vendita del prodotto. In generale però tendono a variare tra il 2% e il 12%.

L’indubbio vantaggio di vendere attraverso eBay è quello di poter dare maggiore visibilità ai propri articoli, e dunque aumentare le proprie possibilità di vendita rispetto ai competitor. Infatti, attraverso le inserzioni sponsorizzate, eBay ti permette di scegliere quanto investire nelle campagne marketing per i tuoi prodotti e per quanto tempo, e ti addebita i costi delle pubblicità solo a vendita avvenuta, senza anticipi. Inoltre, la piattaforma ti fornisce assistenza e una guida abbastanza esaustiva su come promuovere i tuoi articoli e massimizzare i ricavi, insieme a degli strumenti di reportistica abbastanza intuitivi per tenere traccia delle tue vendite.

Se puoi vuoi vendere all’estero, dimenticati delle trafile burocratiche! Creando le tue inserzioni sul sito internazionale di eBay i tuoi prodotti possono raggiungere tutto il mondo e i pagamenti in entrata saranno gestiti da eBay con la massima sicurezza.

Comprare su eBay risparmiando: aste, usato e codici sconto

Il catalogo del marketplace presenta una grande varietà di articoli acquistabili a prezzi davvero vantaggiosi: dagli smartphone, elettrodomestici e notebook ricondizionati fino agli articoli di moda, prodotti per la casa e il fai da te, fino agli accessori più venduti su eBay: i ricambi auto e moto. Se la maniera più semplice per acquistare a buon prezzo è quella di selezionare nel catalogo i prodotti usati o ricondizionati, è anche vero che su questa piattaforma le occasioni per risparmiare non mancano, grazie ai frequenti coupon eBay applicabili a molte categorie di prodotti, che siano essi nuovi o usati.

Per questo motivo, prima di fare shopping su eBay, è sempre raccomandabile dare un’occhiata ai siti che raccolgono e pubblicano promozioni e coupon validi e costantemente aggiornati, così da non perdere nessuna delle offerte attive. Un esempio possiamo trovarlo con il coupon eBay del 10% “PIT10PERTE2023”, che una volta applicato al carrello permette di ottenere un sconto del 10% su articoli selezionati. Una volta scelto l’articolo da acquistare con il relativo codice sconto eBay, è sempre consigliabile leggere il punteggio e le recensioni date al venditore dagli altri acquirenti, per avere la massima garanzie sull’affidabilità dello stesso.

Nel caso in cui non vi sia il codice che fa al caso tuo, puoi sempre optare per l’acquisto tramite le aste online eBay, e provare ad aggiudicarti l’oggetto che desideri al minor prezzo possibile provando a fare un’offerta all’ultimo minuto, o semplicemente utilizzando il servizio di impostazione delle offerte automatiche fornito dallo stesso marketplace. Tu scegli il massimo che sei disposto a spendere, e la piattaforma rilancia l’offerta per te, senza superare la soglia da te settata.

Spedizioni, Resi e servizio clienti eBay

I prezzi di spedizione eBay in generale sono a carico del destinatario e variano in base a numerosi fattori: venditore, paese di provenienza dell’oggetto acquistato e modalità di spedizione (standard, express, presso domicilio o punto di consegna). Nel caso in cui le spese ti risultino eccessive, puoi sempre aprire una segnalazione ed eBay si occuperà di valutare la veridicità dei costi di spedizione, e se sia necessario che vengano ridimensionati dal venditore. O, più semplicemente, puoi cercare un venditore affidabile che venda lo stesso articolo con consegna gratuita.

Una volta effettuato l’acquisto, potrai monitorare lo stato della spedizione attraverso il tracking code che eBay ti invierà per email o al quale potrai accedere dalla sezione “Il mio eBay”, e “Cronologia acquisti”. Se il venditore tarda con il caricamento del tracking code, ti basterà semplicemente contattarlo.

Se hai bisogno di assistenza per resi, segnalare ordini non ricevuti, info su tariffe, gestione del tuo account, metodi di pagamento e molto altro, dalla sezione “Aiuti e Contatti” della homepage puoi contattare l’assistenza clienti e avanzare le tue richieste agli operatori eBay. O, in maniera ancora più immediata, entrare nella community di supporto tra utenti e condividere i tuoi dubbi con migliaia di compratori e venditori esperti che utilizzano costantemente la piattaforma.