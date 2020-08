Condividi Pin 69 Condivisioni

Dopo Temptation Island la coppia ha deciso di riprovarci. Lei: “Il tempo darà tutte le risposte”

Colpo di scena: Valeria Liberati e Ciavy tornano insieme –

Valeria e Ciavy, il ragazzo di Ladispoli, tornano insieme e a rivelarlo è lei stessa con una serie di storie su Instagram.

La coppia dell’ultima edizione di Temptation Island avrebbe deciso di riprovarci: per Valeria Liberati non farlo sarebbe stato un grande rimpianto, ha scritto.

Avevano fatto molto discutere perché i due sembravano vivere un rapporto molto difficile visto da fuori: lui aveva tradito Valeria al di là del reality, lei aveva chiaramente detto di non riuscire più a fidarsi di lui.

Per costruire un dialogo durante il falò di confronto hanno avuto bisogno dell’aiuto di Filippo Bisciglia.

I followers del programma erano stati anche felici della decisione presa da Valeria di lasciarlo.

Valeria ha voluto dare personalmente la notizia per evitare fraintendimenti: il reality ha cambiato profondamente sia Ciavy che lei.

Entrambi dicono di aver compreso gli errori del passato e hanno deciso di imparare da essi aggiungendo che se non ci riprovasse non potrebbe vivere con il rimpianto di non averlo fatto.

“Il tempo darà tutte le risposte”, ha concluso.