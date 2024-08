Civitavecchia, vettura di media cilindrata prende fuoco: fiamme domate dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco –

Nella giornata ieri, alle ore 23.15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Francesco Navone per un incendio auto. A bruciare, per cause in corso di accertamento, era una vettura di media cilindrata. Arrivati immediatamente sul posto, i soccorritori hanno subito cominciato l’opera di spegnimento impedendo alle fiamme di propagarsi alle abitazioni adiacenti. Non si è registrato nessun ferito.