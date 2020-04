Condividi Pin 0 Condivisioni

Fratelli d’Italia stigmatizza il modus operandi dell’Università Agraria di Civitavecchia

“Civitavecchia, Università Agraria: errare è umano, perseverare è diabolico” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Sono costretta a tornare a stigmatizzare il modus operandi della Università Agraria di Civitavecchia che, attraverso il presidente Daniele De Paolis, continua, ancora in questi giorni, a rilasciare ai cittadini, vittime della scandalosa questione degli usi civici, delle attestazioni emesse sulla base della perizia Monaci, sebbene, come dichiarato ufficialmente dalla Regione Lazio con la nota del dicembre 2019 a forma del Direttore Regionale dell’Agricoltura ing. Mauro Lasagna, la perizia Monaci non costituisca in alcun modo un titolo valido per il rilascio di certificazioni o attestazioni.

Noi di Fratelli d’Italia, in prima linea a tutela dei nostri concittadini siamo convinti della dubbia esistenza di detti usi civici e non possiamo non denunciare alla opinione pubblica l’operato della Università Agraria che, anche attraverso il rilascio di queste attestazioni che la stessa Regione definisce come prive di qualsiasi valenza giuridica, continua a fare confusione e a mettere in difficoltà i tanti notai della città che sembrerebbe non vogliano andare contro le direttive della stessa regione.Ricordiamo che qui si parla della necessità da parte dei cittadini tutti di risolvere la questione per poter vendere o acquistare immobili che, da un giorno all’altro sono stati gravati da un significativo balzello, che spesso impedisce addirittura la compravendita o costringe a gravosi esborsi economici.

Ci auguriamo che, a questo punto, di fronte al reiterato rilascio di attestazioni basate sulla perizia Monaci, ignorando le indicazioni della stessa Regione Lazio, l’autorità giudiziaria intervenga per tutelare i cittadini, che si trovano a pagare per attestazioni privi di qualsivoglia valenza giuridica.

In attesa di risolvere definitivamente la questione “usi civici” a Civitavecchia, che, se fosse stata approvata la mozione presentata dal nostro Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Fabrizio Ghera alcune settimane fa, a quest’ora sarebbe solo un brutto ricordo.