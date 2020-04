Condividi Pin 0 Condivisioni

“Impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zoofobia prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d’affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo”

“Cani, gatti e Covid-19: no a immotivata zoofobia” –

Dal Ministero arrivano le linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SarsCoV2.

Nonostante, allo stato attuale, non vi siano evidenze scientifiche che gli animali possano rappresentare un rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico del Covid 19, per l’uomo poiché la via principale della trasmissione di detto virus è il contagio interumano, tuttavia l’OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) ha raccomandato di utilizzare l’approccio One Health per condividere informazioni ed effettuare una valutazione del rischio mirata a decidere, sotto il profilo epidemiologico e qualora le risorse siano disponibili, se testare un animale da compagnia che ha avuto contatti stretti con una persona/proprietario infetto da Covid-19.

Le indicazioni e i chiarimenti contenuti nelle Linee-guida – si legge nel documento – hanno, anche, lo scopo d’impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zoofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d’affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo.

Si informa altresì che il documento è stato valutato dal CTS della Protezione civile nella seduta del 15 aprile u.s. che ha preso atto delle indicazioni contenute nel predetto documento.