Civitavecchia, una nuova donazione del Rotary Club

Nuova donazione del Rotary Club Civitavecchia tramite il suo presidente Manfredo Meomartini

Nuova donazione del Rotary Club Civitavecchia che questa mattina tramite il suo presidente Manfredo Meomartini ha donato all’Ospedale di Civitavecchia mascherine FFP2 sempre necessarie per gli operatori. “Abbiamo voluto facilitare il lavoro di tanti volontari reperendo noi stessi le mascherine per l’ospedale.





Ad accoglierci questa mattina è stato il direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle che ci ha ringraziato per quanto fatto”. Il Roraty che nei giorni ha donato mascherine anche alla Rsa Madonna del Rosario nei prossimi giorni farà arrivare al nosocomio locale anche dei preziosissimi saturimetri, necessari per curare i pazienti nelle proprie abitazioni. “Ci stiamo adoperando come possiamo per dare un aiuto alla nostra comunità ferita. Per premiare chi la sta curando quest’anno dedicheremo ad infermieri e medici il nostro annuale premio “fedeltà al lavoro”.