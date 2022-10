L’evento in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre dalle 9 alle 17. Si potrà visitare il Forte Michelangelo

Civitavecchia: torna l’appuntamento con le giornate Fai d’Autunno –

Il Gruppo FAI di Civitavecchia ha il compito di gestirne l’apertura. La partecipazione alla visita non richiede alcuna prenotazione. È necessario recarsi all’ingresso principale del Forte dove verranno formati gruppi da 15 persone, accompagnati da un nostro Volontario” Narratore”.

La fila per l’attesa sarà breve in quanto contemporaneamente predisporremmo 2 gruppi (itinerario esterno ed interno) che poi si scambieranno i ruoli (durata dell’intera visita circa un’ora). La nostra attività verterà sulla raccolta fondi con un contributo minimo a partire da 3 euro, ma non obbligatorio.

Il Forte Michelangelo di Civitavecchia, tra i più grandi costruiti nel XVI secolo, è una delle più importanti strutture architettoniche militari del litorale laziale e si trova in prossimità del Varco Fortezza all’interno del Porto di Civitavecchia.

Il visitatore potrà ammirare e ascoltare la narrazione dell’architettura esterna delle varie componenti della Fortezza (torrioni, mastio, cortina, mura ed ingresso storico) e visitare all’interno alcuni locali del Forte (generalmente non accessibile al pubblico). In particolare, la Chiesa dedicata a Santa Fermina (patrona della Città di Civitavecchia, in passato dell’Esercito pontificio) con la cripta iuxta mare che la pietà popolare ha trasformato nella grotta della Santa Patrona. In esclusiva, in quanto mai mostrati al pubblico, vedremo degli oggetti in bronzo di epoca romana (rinvenuti nel 2003 durante specifici scavi archeologici all’interno del Forte).

Inoltre, sul piazzale del Forte, l’Associazione Radioamatori Italiani (con le Sezioni Alto Lazio e Civitavecchia), utilizzando le loro attrezzature, riproporranno gli esperimenti di Guglielmo MARCONI che furono realizzati sia all’interno del Forte sia sulla nave Elettra, lungamente ormeggiata di fronte all’ingresso della stessa Fortezza, mentre l’Associazione locale ASD Mare Nostrum 2000, che organizza il Palio Marinaro di Civitavecchia dedicato a Santa Fermina, allestirà una mostra delle stampe (datate dal 1495 al 1850) che forniscono una serie di vedute della città e del porto, realizzate dal compianto Arnaldo MASSARELLI attraverso il suo lavoro meticoloso presso biblioteche ed archivi.